L'allenatore della Cremonese spiega perché abbiano deciso di puntare forte su Terracciano

Nella serata di ieri la Cremonese ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese, chiudendo di fatto la settima giornata di Serie A Enilive. Una gara che è stata aperta dal gol lombardo di Filippo Terracciano al 4° minuto, calciatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dal Milan. Poi il pareggio di Zaniolo ha messo tutti d'accordo. Per il difensore di proprietà rossonera si tratta del secondo gol in campionato, entrambi di testa. Nel post gara, in conferenza stampa, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola lo ha elogiato.

Le parole di mister Davide Nicola: "Su Terracciano dico che abbiamo scelto di puntare su di lui anche per l’età, ricordiamo che si tratta di un classe 2003. Noi vogliamo la salvezza e per fare ciò abbiamo scelto sui giovani che hanno il fuoco dentro. Ha capacità per agire da terzino ma può giocare anche nella difesa a tre, al momento penso sia quella la sua posizione giusta. Questa squadra ha puntato su calciatori vogliosi di partecipare ad un’avventura non scontata. Alcuni uomini non conoscono la Serie A, ma a questi abbiamo aggiunto calciatori che conoscono bene la categoria. Crediamo che il nostro percorso non sia facile, ma siamo felici della prestazione e di aver fatto punti”.