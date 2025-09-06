L'amico di Zhegrova rivela: "Anche il Milan lo ha cercato"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'attore Vadat Bajrami ha parlato del nuovo acquisto della Juventus Edon Zhegrova, svelando un particolare retroscena di calciomercato che vede coinvolto anche il Milan.

E del mercato cosa le diceva?

"Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma".

Come ha scelto la Juventus?

"Personalmente gli dissi: 'Fratello, tra questi club cosa ti indica il cuore? Non pensare ai soldi, ma al calcio'".

E lui cos'ha risposto?

"Mi ha risposto: 'Il mio cuore dice Juventus". Questo è successo il 31 agosto. Nello stesso giorno c'era il matrimonio di suo fratello a Pristina. Una doppia gioia. Lui ha preso la strada per Torino, io e la mia famiglia siamo arrivati ​​dal matrimonio a Torino senza dormire. È stata una grande gioia. 80 anni dopo la leggenda del Kosovo Riza Lushta, che ha giocato per la Juventus, è arrivato anche mio fratello Edon Zhegrova in bianconero".