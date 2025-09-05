L'esperto di mercato riposta la notizia di un accordo tra Galliani e il Milan

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha ripostato sul suo account X la notizia di un accordo tra Adriano Galliani e il Milan, datata 6 agosto 2025, e pubblicata sul social dal profilo 'Zelus': "Mi confermano che c'è stata una stretta di mano tra Cardinale e Galliani per un ritorno di Galliani al Milan. Cardinale vuole che torni in rossonero. È ancora da decidere che tipo di ruolo ricoprirà. C'è già stata una stretta di mano, mancano i passaggi formali".

COSA SCRIVEVA ORDINE LO SCORSO 5 AGOSTO

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla suggestione Galliani al Milan: "Improvvisamente è spuntato dai social un plebiscito per Adriano Galliani. Nato sull’onda emotiva di un incontro avvenuto in Versilia, è diventato argomento di dibattito e si è trasformato in una campagna mediatica per una serie di motivi che proverò qui a sintetizzare. Il primo: perché si riconosce all’attuale Milan una carenza gravissima in fatto di rappresentanza politica (in Lega, Figc e settore arbitrale). Il secondo: perché dopo l’avvenuta cessione di Fininvest del Monza calcio al fondo guidato da un nuovo gruppo dirigente, Adriano Galliani è in uscita dal club della sua infanzia di tifoso e sarebbe un peccato mortale non approfittare della sua esperienza e del suo carisma ritagliandogli un ruolo del genere all’interno del Milan coprendo così quel vuoto. Terzo e ultimo motivo: perché la comunicazione di Paolo Scaroni, voluta o non voluta, diventa puntualmente una sorta di “mina vagante” come gli è capitato di recente in occasione dell’ultima assemblea di Lega serie A con quella frase su Jashari".