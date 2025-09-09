L'ex allenatore di Odogu: "Spaventoso negli spazi ampi, il suo miglior talento è l'uno contro uno"

Dennis da Silva Fèlix, oggi tecnico del SV Rodinghausen ed ex allenatore di David Odogu, si è così espresso a Radio Rossonera sulle caratteristiche principali del difensore tedesco del Milan: “Potrei citare caratteristiche ovvie come la statura, ma David è incredibilmente intelligente e capisce il gioco. Il suo miglior talento è l’abilità nell’1 contro 1 difensivo. A uomo, ma anche negli spazi ampi è spaventoso.

Incarna il profilo del difensore centrale moderno come nessun altro. Ha molto potenziale a livello atletico ed è molto coraggioso con la palla. In molti altri paesi europei si guarda di più alle caratteristiche di dribbling e rischio. In Italia questo talento nell’1v1 difensivo viene apprezzato in maniera diversa, e questa sua forza può essere una vera arma per il Milan. Se lui migliorasse ancora questa caratteristica, sarebbe una situazione ‘win/win’ per entrambe le parti”.

ANCHE RABIOT VERSO IL MILAN

Si avvicina l'arrivo di Adrien Rabiot a Milanello. Il centrocampista arrivato dal Marsiglia nel corso dell'ultimo giorno di mercato, sbarcherà a Milano nella giornata di domani ma prima sarà impegnato questa sera nel girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 questa sera alle 20.45 contro l'Islanda con la sua Francia. Al momento in stagione, Rabiot ha giocato solamente una volta da titolare: la famosa partita di Ligue 1 terminata con la rissa con Rowe. Poi contro l'Ucraina, qualche giorno fa, un quarto d'ora finale.

Didier Deschamps può fornire un assist ad Allegri e concedere a Rabiot un po' più di minuti oggi così da consegnarglielo un po' più rodato di quanto potrebbe essere. Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Rabiot si scalda. Deschamps in aiuto. Minuti nelle gambe per correre da Max". Quindi nel sottotitolo del pezzo si aggiunge qualche dettaglio: "Il Ct della Francia gli darà spazio contro l'Islanda. Così Adrien si avvicina al debutto con il Diavolo".