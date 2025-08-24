L'ex Torino Sabato su Ricci: "Gineitis e Casadei non hanno le caratteristiche per giocare nel suo ruolo. Nessuno è come lui"

Intervistato dai colleghi di TorinoGranata.it, l'ex calciatore Antonio Sabato ha non solo presentato la sfida in programma lunedì sera tra la formazione di Marco Baroni e l'Inter, ma anche parlato di Samuele Ricci, utilizzando per lui solo parole d'elogio.

A centrocampo la squadra è completa?

"Il discorso è trovare un centrocampista centrale che possa far girare la squadra e poi Ilkhan può essere un'alternativa, nel senso che quando c'è bisogno fai riposare il titolare e fai giocare lui. Casadei è un grande giocatore che si butta più dentro, mentre Gineitis è più geometrico, però non hanno le caratteristiche per giocare nel ruolo di Ricci. E gli altri ognuno ha le sue caratteristiche, ma nessuno è come Ricci”.