L'ex Torino Sabato su Ricci: "Gineitis e Casadei non hanno le caratteristiche per giocare nel suo ruolo. Nessuno è come lui"
MilanNews.it
Intervistato dai colleghi di TorinoGranata.it, l'ex calciatore Antonio Sabato ha non solo presentato la sfida in programma lunedì sera tra la formazione di Marco Baroni e l'Inter, ma anche parlato di Samuele Ricci, utilizzando per lui solo parole d'elogio.
A centrocampo la squadra è completa?
"Il discorso è trovare un centrocampista centrale che possa far girare la squadra e poi Ilkhan può essere un'alternativa, nel senso che quando c'è bisogno fai riposare il titolare e fai giocare lui. Casadei è un grande giocatore che si butta più dentro, mentre Gineitis è più geometrico, però non hanno le caratteristiche per giocare nel ruolo di Ricci. E gli altri ognuno ha le sue caratteristiche, ma nessuno è come Ricci”.
Pubblicità
News
Passerini: "A volte mi chiedo se il Milan non abbia fatto troppo a centrocampo quando alla prima mancano una punta e un difensore di presenza"
Bianchin: "Le grandi squadre si riconoscono perché hanno leadership e linguaggio del corpo. Il Milan da tempo non ha nulla di tutto ciò"
Le più lette
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com