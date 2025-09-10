L'ex Tottenham Postecoglu è il nuovo tecnico del Nottingham Forest

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, il Nottingham Forest ha annunciato in giornata la firma di Ange Postecoglu come nuovo allenatore. Il tecnico greco naturalizzato australiano vanta oltre 25 anni di esperienza in panchina e arriva sulle rive del Trent con un percorso caratterizzato da successi e trofei conquistati ai massimi livelli. Dopo le stagioni di grande successo con i Brisbane Roar e con lo Yokohama F. Marinos, entrambe culminate con la vittoria del campionato, nel giugno 2021 è stato nominato allenatore del Celtic.

A Glasgow ha vissuto un triennio vincente: al primo anno ha conquistato il "double" nazionale, mentre al secondo ha centrato il "treble", risultato che gli è valso la candidatura al premio FIFA World Coach of the Year nel 2023. Successivamente è approdato in Inghilterra sulla panchina del Tottenham Hotspur: al primo anno ha condotto gli Spurs al quinto posto, mentre nella stagione 2024/25 ha riportato un trofeo importante a Londra dopo 17 anni, vincendo l'Europa League e qualificando la squadra alla Champions League. (ANSA).