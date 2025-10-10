L'Italia U21 batte 4 a 0 la Svezia: prima gioia per Camarda, Bartesaghi in campo per 90'

di Lorenzo De Angelis

L'U21 di Silvio Baldini non poteva cominciare nel migliore dei modi il suo percorso verso i prossimi Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno infatti annichilito per 4 a 0 al Manuzzi di Cesena i pari età della Svezia, chiudendo difatti la pratica già nei primi 45 minuti portandosi avanti di 3 reti a 0. 

Più che convincente la prestazione di Francesco Camarda, autore del raddoppio italiano dagli 11 metri. Bene anche Davide Bartesaghi, in campo per tutti i 90 minuti di gioco. 