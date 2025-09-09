L'Italia U21 vince in 10 in Macedonia: decide Marianucci. Tribuna per Bartesaghi

Oggi alle 20:40
di Antonello Gioia

Vince 0-1 in Macedonia l'Italia U21 di coach Silvio Baldini: decide il match una rete del napoletano Marianucci al 34esimo; in tribuna il milanista Davide Bartesaghi.