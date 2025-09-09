L'Italia U21 vince in Macedonia grazie al gol del difensore del Napoli Marianucci

L'Italia U21 vince in Macedonia grazie al gol del difensore del Napoli MarianucciMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Macedonia-Italia 0-1 (0-1) nel secondo match delle qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21 nel 2027. Per gli azzurrini in gol Marianucci al 35'. Italia in 10 dal 25ì per l'espulsione di Moruzzi. (ANSA).