L'operatore di mercato Veneroso parla di ciò che avrebbe bisogno il Milan

“Samardzic al Napoli? Indubbiamente il suo valore è indiscutibile, alza il livello di qualsiasi squadra. La stagione del Napoli è partita male, sicuramente il calciatore dell’Udinese potrebbe dare una mano”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Matthias Veneroso.

Si aspetta rinforzi dall’Inter?

“Se dovesse andare via qualcuno dovrebbe rimpiazzarlo. Magari mi aspetterei un attaccante se partisse Sanchez. Ma non credo serva chissà cosa”

E il Milan?

“Probabilmente ha bisogno di un attaccante, un vice Giroud, solido e affidabile”.

La Juventus?

“È una squadra solida che Allegri sta plasmando a sua immagine e somiglianza facendola lottare per il titolo. Djalò sarebbe un ottimo acquisto. Per il resto quando le cose funzionano non occorre intervenire in maniera massiccia”.