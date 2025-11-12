L'Udinese premiata a Palazzo Chigi per la sostenibilità
(ANSA) - UDINE, 12 NOV - L'Udinese riceverà il premio De Sanctis per la sostenibilità, "uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale - informa la società in una nota - dedicati all'innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale". La cerimonia si svolgerà il 25 novembre a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del presidente Figc, Gabriele Gravina. Il premio sarà consegnato dal direttore Uefa per la sostenibilità, Michele Uva, a Magda Pozzo, in rappresentanza del club.
"Il riconoscimento sottolinea l'impegno di Udinese nel promuovere un modello di sostenibilità a 360 gradi, grazie al progetto del Bluenergy Stadium, primo impianto in Italia realizzato con criteri di efficienza energetica, inclusione e innovazione - fa sapere ancora il club -. Il parco solare sviluppato insieme a Bluenergy Group e la costante attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale rendono lo stadio un riferimento europeo nel campo delle infrastrutture sportive sostenibili". (ANSA).
