L'Udinese rinforza la fascia destra con l'arrivo di Zanoli: ci sarà contro il Milan tra due turni

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Arriva all'Udinese, dal Napoli, il laterale Alessandro Zanoli, classe 2000. Ne dà notizia la stessa società sportiva precisando che il giocatore è considerato un rinforzo di spessore e affidabilità per le corsie bianconere. I bianconeri sono riusciti ad accaparrarsi il giocatore vincendo una folta concorrenza sia italiana che straniera. Il contratto è stato siglato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Zanoli è giovane ma ha già una notevole esperienza in Serie A.

Con il Napoli, infatti, ha maturato presenze in Champions ed Europa League oltre ad aver cumulato ben 87 presenze nella massima serie non solo con il Napoli ma anche con la Sampdoria, la Salernitana e il Genoa. Zanoli ha propensione offensiva, corsa e qualità, oltre che disciplina tattica. Insomma, per la società friulana il giovane ha tutte le caratteristiche per essere il miglior interprete italiano del ruolo di quinto ma con la capacità di poter agire anche in una difesa a 4. Al Friuli giocherà con la maglia numero 59. (ANSA).