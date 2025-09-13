La classifica della Serie A prima che si giochi: due squadre oggi possono andare in fuga
La seconda giornata di Serie A si è chiusa col sorprendente ko casalingo dell'Inter contro l'Udinese. Nerazzurri che si illudono con Dumfries e che vengono ribaltati già nel primo tempo. Tutto facile invece per la Lazio, che cala il poker contro il Verona e riscatta la pessima prestazione di Como. Il campionato tornerà fra due settimane, dopo la finestra dedicata alle nazionali. E si giocherà finalmente con le rose definitive, almeno fino al mercato di gennaio.
Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO 3-2
37' Terracciano, 39' Vázquez, 64' Pinamonti, 73' Berardi
90'+3 De Luca
LECCE - MILAN 0-2
66' Loftus-Cheek, 86' Modric
Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO 1-0
59' Orsolini
PARMA - ATALANTA 1-1
79' Pasalic, 85' Cutrone
NAPOLI - CAGLIARI 1-0
90' + 5 Zambo Anguissa
PISA - ROMA 0-1
55' Soulé
Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS 0-1
73' Vlahovic
TORINO - FIORENTINA 0-0
INTER - UDINESE 1-2
17' Dumfries (I), 29' Davis (U), 40' Atta (U)
LAZIO - HELLAS VERONA 4-0
3' Guendouzi, 10' Zaccagni, 41' Castellanos, 82' Dia
CLASSIFICA
1. Napoli 6
2. Juventus 6
3. Cremonese 6
4. Roma 6
5. Udinese 4
6. Inter 3
7. Lazio 3
8. Milan 3
9. Como 3
10. Bologna 3
11. Atalanta 2
12. Fiorentina 2
13. Cagliari 1
14. Pisa 1
15. Genoa 1
16. Parma 1
17. Lecce 1
18. Hellas Verona 1
19. Torino 1
20. Sassuolo 0
MARCATORI
2 reti: Thuram (Inter) e Vlahovic (Juventus)
1 rete: Scamacca e Pasalic (Atalanta); Orsolini (Bologna); Luperto (Cagliari); Douvikas e Paz (Como); Baschirotto, Bonazzoli, De Luca, Terracciano e Vazquez (Cremonese); Mandragora (Fiorentina); Serdar (Hellas Verona); Bastoni, Bonny, Dumfries e Lautaro Martinez (Inter); David (Juventus); Castellanos, Dia, Guendouzi e Zaccagni (Lazio); Loftus-Cheek, Pavlovic e Pulisic (Milan); De Bruyne, McTominay e Zambo Anguissa (Napoli); Cutrone (Parma); Soulé e Wesley (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo); Atta, Davis e Kristensen (Udinese)
SERIE A, 3ª GIORNATA
Sabato 13 settembre
CAGLIARI - PARMA (ore 15)
JUVENTUS - INTER (ore 18)
FIORENTINA - NAPOLI (ore 20.45)
Domenica 14 settembre
ROMA - TORINO (ore 12.30)
ATALANTA - LECCE (ore 15)
PISA - UDINESE (ore 15)
SASSUOLO - LAZIO (ore 18)
MILAN - BOLOGNA (ore 20.45)
Lunedì 15 settembre
HELLAS VERONA - CREMONESE (ore 18.30)
COMO - GENOA (ore 20.45)
