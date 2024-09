La classifica di Champions dopo le partite di ieri: vola il Bayern, c'è il Real Madrid

Non solo la vittoria della Juventus e il ko del Milan nel martedì che ha inaugurato la nuova Champions League. Nelle altre quattro sfide successi per Bayern Monaco e Real Madrid, ma anche per Aston Villa e Sporting CP, che mettono dunque i primi tre punti nella maxi classifica a 36 squadre. 0-3 senza storia per i Villans, contro lo Young Boys nella gara giocata in Svizzera, mentre i bavaresi hanno abbattuto la Dinamo Zagabria con ben 9 gol fatti, e 2 subiti. I Blancos di Ancelotti hanno invece fatto fatica contro lo Stoccarda al Bernabeu e il 3-1 finale è troppo pesante per i tedeschi. 2-0 invece per lo Sporting contro il Lille, con Gyokeres ancora a segno.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

18.45 Juventus - PSV Eindhoven 3-1

18.45 Young Boys - Aston Villa 0-3

21 Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

21 Milan - Liverpool 1-3

21 Real Madrid - Stoccarda 3-1

21 Sporting CP - Lilla 2-0

Classifica

Bayern Monaco 3 punti (differenza reti +7)*

Aston Villa 3 (+3)*

Juventus 3 (+2)*

Liverpool 3 (+2)*

Sporting CP 3 (+2)*

Real Madrid 3 (+1)*

Bologna 0

Shakhtar 0

Sparta Praga 0

Salisburgo 0

Celtic 0

Slovan Bratislava 0

Bruges 0

Borussia Dortmund 0

Manchester City 0

Inter 0

PSG 0

Girona 0

Feyenoord 0

Bayer Leverkusen 0

Stella Rossa 0

Benfica 0

Atalanta 0

Arsenal 0

Atletico Madrid 0

Lipsia 0

Brest 0

Sturm Graz 0

Monaco 0

Barcellona 0

Stoccarda 0 (-1)*

PSV Eindhoven 0 (-2)*

Milan 0 (-2)*

Lilla 0 (-2)*

Young Boys 0 (-3)*

Dinamo Zagabria 0 (-7)*

*una partita in più