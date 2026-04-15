La collezione segreta di Neymar: trofei, reliquie e una maglia del Milan

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Come apparso dal video social di SportMediaset, il campione ex Barça e PSG Neymar ha mostrato sul canale Youtube du RedBull la sua collezione di maglie e trofei. Tra le magliette appare anche una di Zlatan Ibrahimovic risalente alla stagione 2020/2021.

L'editoriale di Carlo Pellegatti per MilanNews.it

Lunedì mattina, Milanello. Presente Igli Tare e tutto il suo staff, Massimiliano Allegri raduna la squadra dopo la tremenda sconfitta contro l’Udinese. Il tecnico livornese è sempre stato un attento studioso delle teorie di Sigmund Freud, il famoso psicoanalista austriaco. Lo hanno aiutato in tante occasioni, soprattutto dopo i risultati più deludenti, quelli difficili da assorbire presto, quelli che possono compromettere le stagioni.

La sua voce è calma e rilassata. Non vuole trasmettere ansia e agitazione. L’espressione trasuda sicurezza e fiducia. Non usa la seconda persona plurale, il “voi”, ma, nell’analizzare le cause della pesante sconfitta, preferisce utilizzare il “noi”. Poi, dal suo cassetto, prende un libro dalla copertina un po’ consunta. In lettere dorate spicca il titolo: “Totem e Tabù”. L’autore è proprio Freud. Un segnalibro indica quale sia la pagina che Allegri vuole leggere. Si guarda intorno per capire se l’attenzione fosse massima. (LEGGI QUI)