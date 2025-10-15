La curiosa statistica del "mediano" Modric: zero falli commessi nelle prime sei gare di A

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riporta una statistica davvero curiosa su Luka Modric: nonostante giochi da mediano davanti alla difesa, dunque in una zona di campo dove non mancano botte e contrasti, nelle prime sei giornate di Serie A, il campione croato non ha commesso nemmeno un fallo.

Quella di ieri intanto è stata una giornata speciale per i giovani ragazzi e le giovani ragazze del settore giovanile del Milan: i talenti rossoneri del domani hanno infatti accolto Luka Modric che è venuto in visita al "Puma House of Football", la casa delle squadre giovanili milaniste. Il croato ha abbracciato e fatto foto con i ragazzi del Milan, che lo hanno guardato con ammirazione, specialmente i più piccoli: il croato si è fermato anche a chiacchierare con Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile del Diavolo.

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY