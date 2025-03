La Curva Sud continuerà la sua protesta anche in occasione di Lecce-Milan

vedi letture

Domani pomeriggio il Milan sarà ospite del Lecce allo stadio Via del Mare per la 28esima giornata di Serie A Enilive. Come in occasione della sfida di settimana scorsa contro la Lazio, anche in Salento la Curva Sud Milano proseguirà nella sua protesta contro l'andazzo che il Diavolo sta avendo in questa stagione.

A comunicarlo lo stesso tifo organizzato in una stories Instagram nella quale è stato scritto: "Domani, come accaduto per la portesta di Milan-Lazio, lasceremo vuoto lo spicchio inferiore del settore ospiti di Lecce ed entreremo al 15esimo del primo tempo".