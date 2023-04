La figlia di Paolo Mantovani: "Il Milan ci provò per Vialli nel 1986 e nel 1988. Un giorno chiamò Berlusconi..."

Una volta ero in montagna, mio padre mi telefonò: 'Ciao Fra’, ti passo il dottor Silvio Berlusconi'. E lui mi disse: 'Signorina, buongiorno, noi vorremmo portare Vialli al Milan, ma suo papà mi dice che decide lei'. E io: 'No, Vialli non si muove, ha casa davanti al mare'. E Berlusconi: 'Ma non si preoccupi, un appartamento bellissimo glielo troveremo anche noi a Milano'. Io dissi ancora di no e Berlusconi chiuse: “Suo padre mi aveva avvisato che lei sarebbe stata un osso duro'".