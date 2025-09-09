La Germania vince, mostrando però ancora una volta preoccupanti segnali di debolezza difensiva

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La Germania ha sconfitto 3-1 l'Irlanda del Nord per 3-1 a Colonia, nella sua seconda partita di qualificazione ai Mondiali 2026, tre giorni dopo la sconfitta per 2-0 a Bratislava contro la Slovacchia. Con questi primi tre punti nel breve cammino di qualificazione, la Germania è a pari merito con la sua avversaria serale, che giovedì aveva vinto in Lussemburgo (3-1), ma è a tre punti dalla Slovacchia, che ha strappato una preziosa vittoria nel finale nel Granducato (1-0). Solo la prima classificata del girone si va diretta ai Mondiali in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno-19 luglio).

Grazie ai gol di Serge Gnabry (7'), Nadiem Amiri (69') e Florian Wirtz (72'), la squadra di Julian Nagelsmann ha corretto la situazione rispetto alla debacle di Bratislava, mostrando però ancora una volta preoccupanti segnali di debolezza difensiva, come nel caso del pareggio di Isaac Price (34') su calcio d'angolo. (ANSA).