La Giunta approva la delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter: le parole della vicesindaca Scavuzzo

vedi letture

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha rilasciato queste parole in conferenza stampa dopo che la Giunta ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "E' stato un lavoro importante, ci tengo a ringraziare sia la Giunta che il Consiglio Comunale. Credo che il percorso intrapreso negli ultimi mesi ci abbia fatto arrivare ad una forma che risponde in maniera piena alle indicazioni che sono emerse. In questa conferenza non entreremo nelle specifiche della delibera. A tutti i consiglieri comunali è stato comunicata l'approvazione della delibera, ora la palla passa al Consiglio Comunale.

E' un contratto complesso, anche perchè si tratta di un piano integrato che ha tenuto in considerazioni delle indicazioni ben precise. Siamo partiti da un riferimento rispetto al 50% di verde che confermo. Il lavoro che abbiamo fatto ha portato ad un'attenzione particolare a tutti i temi sollevati come quelli in merito ai posti e quindi avere uno stadio con una capacità vicina a quella dell'impianto attuale. Un'attenzione importante all'accessibilità, lo spostamento del tunnel Patroclo così da allontonare lo stadio dalle case e tutta la riflessione portata avanti sul tema della neutralità carbonica.

Faccio alcune precisazioni su degli interventi che ci hanno permesso di intervenire su alcuni temi. Ne cito tre: la diminuzione del tetto massimo di contribuzione di alcuni lavori di costruzione e spostamento, il tema della compartecipazioni delle bonifiche, non troverete il contributo per la rifunzionalizzazione del Meazza che non è stato inserito nella proposta, mentre troverete nel contratto la proposta di mantenere a verde tutta l'area, compresi gli 80 mila metri quadri che torneranno di proprietà dell'amministrazione comunale".

