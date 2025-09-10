La Juventus presenta la terza maglia con la presenza di Buffon e Barzagli
(ANSA) - TORINO, 10 SET - Con una breve videoclip postata sui social, la Juventus ha presentato la terza maglia per la stagione 2025/2026. I testimonial sono due vecchie leggende come Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli, i quali hanno partecipato al filmato insieme ai giocatori della prima squadra Khephren Thuram, Gleison Bremer e Kenan Yildiz. Il kit è di un colore blu scuro intenso con dettagli in bianco. (ANSA).
Pubblicità
News
Infantino a Casa Milan: "Un piacere parlare con Scaroni e Furlani di calcio, competizioni internazionali e infrastrutture"
Un divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskijdi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 L'indiscrezione di Pellegatti: "Cardinale lavora perché la famiglia Steinbrenner (Yankees) diventi proprietaria del Milan"
3 Pellegatti: "Non ce lo possiamo neanche immaginare cosa vorrebbe dire avere gli Steinbrenner come proprietari del Milan"
4 MN - Skriniar non chiude al Milan: "Non c'è niente di impossibile. Mai dire mai. Vediamo quello che succede"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com