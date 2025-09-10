La Juventus presenta la terza maglia con la presenza di Buffon e Barzagli

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Con una breve videoclip postata sui social, la Juventus ha presentato la terza maglia per la stagione 2025/2026. I testimonial sono due vecchie leggende come Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli, i quali hanno partecipato al filmato insieme ai giocatori della prima squadra Khephren Thuram, Gleison Bremer e Kenan Yildiz. Il kit è di un colore blu scuro intenso con dettagli in bianco. (ANSA).