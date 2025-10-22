La Lazio perde anche Cancellieri: sarà assente contro la Juventus

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Lazio continua a perdere pedine. A fermarsi, stavolta, è Matteo Cancellieri; l'esterno biancoceleste, uscito durante il match contro l'Atalanta, ha infatti sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato "una lesione miotendinea di media entità alla coscia sinistra". A renderlo noto in un comunicato ufficiale è la società stessa che sottolinea come il giocatore abbia "già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero". (ANSA).