La nuova maglia del Milan realizzata con RE:FIBRE: ecco di cosa si tratta

Milano, 23 maggio 2024 - AC Milan e PUMA presentano oggi il nuovo Home kit del Club per la stagione 2024/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: "Per la prima volta, a partire dall'inizio della stagione 2024/25, le nostre maglie Club Replica saranno realizzate con l'iniziativa RE:FIBRE, che vedrà la partecipazione di 35 club e oltre tre milioni di capi realizzati con RE:FIBRE, creando un modo più circolare e sostenibile di produrre maglie da calcio".



Il processo RE:FIBRE si concentra sui rifiuti tessili come fonte primaria di materiale per creare nuovi tessuti. Il materiale riciclato può essere riutilizzato più volte senza perdere qualità, rendendo RE:FIBRE una soluzione a lungo termine per il riciclaggio dei rifiuti tessili in poliestere.



Pensata per i tifosi, la maglia Replica abbina lo stesso look match-worn alla tecnologia Dry-CELL per la massima traspirazione, progettata per mantenere asciutti e comodi i tifosi sugli spalti, anche nei matchday più tesi. Ideale sia per il giorno della partita che per l'uso quotidiano, la maglia Replica è realizzata con l'innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di scarti tessili riciclati; la maglia è tanto un fashion statement quanto un simbolo di eccellenza sportiva e sostenibilità, tutti elementi di grande importanza per i tifosi del Milan.



Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha rilasciato un commento anche sull’iniziativa RE:FIBRE: “Prendendo parte ad iniziative come RE:FIBRE, AC Milan vuole contribuire alla costruzione di un futuro più luminoso per le nuove generazioni di tifosi, enfatizzando l’importanza della sostenibilità e dei nostri valori a livello globale”



A raccontare questa storia sarà la maglia Authentic, che sarà indossata dai giocatori sul campo dello stadio di San Siro e dai tifosi di tutto il mondo, realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, che riduce il peso e l'attrito, e caratterizzata da una vestibilità atletica per performance di alto livello.