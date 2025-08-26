La Roma prende un altro difensore: è fatta per il classe 2005 Ziolkowski

Oggi alle 18:20
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Alla Roma arriva Jan Ziolkowski. Chiusa l'operazione con il Legia Varsavia per il difensore classe 2005 sulla base di 6 milioni di euro (bonus compresi). Il centrale arriverà venerdì, dopo il playoff di ritorno di Conference League tra la sua squadra e l'Hibernian. (ANSA).