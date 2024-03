La sportività di Ibra, Trpisovsky rivela: "Era dispiaciuto che abbiamo giocato in 10"

Per la seconda gara su due, e a distanza di solamente sette giorni, lo Slavia Praga è rimasto in dieci uomini contro il Milan. Curioso anche il tempismo, attorno al ventesimo minuto di entrambe le sfide di andata e ritorno, e anche il fatto che siano stati due rossi diretti a privare la squadra ceca di Diouf a San Siro e di Holes all'Eden Arena. Due eventi, per quanto inevitabili e corretti visti gli interventi dei due giocatori dello Slavia, che hanno condizionato la storia di questo ottavo di finale, facilitando la strada verso i quarti di finale al Milan.

La curiosità arriva direttamente nel post partita di Praga e dalle parole di Jindrich Trpisovsky, tecnico dello Slavia. L'allenatore ha rivelato ciò che è successo con Zlatan Ibrahimovic a fine partita, un episodio di sportività da parte dello svedese. Le parole di Trpisovsky: "E' stato Ibrahimovic a venirmi a cercare dopo la sfida per dirmi che era dispiaciuto per noi e per il fatto che avessimo giocato la gara in 10. L'ho apprezzato molto". Ciò, va ripetuto, non toglie che anche l'espulsione di ieri fosse sacrosanta.