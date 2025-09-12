La Uefa annuncia che sarà avviata una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il Comitato esecutivo dell'Uefa, riunito a Tirana, ha rinviato la decisione in merito alla richiesta della Figc di disputare a Perth, in Australia, nel prossimo febbraio, la partita di campionato Milan-Como. Allo stesso modo è stato disposto in merito a uguale richiesta della Federcalcio spagnola, per far giocare in Usa a dicembre un match di Liga. "Il Comitato ha discusso le richieste di Figc e Rfef di approvare la disputa di una partita al di fuori del territorio Uefa - fa sapere l'Uefa -.

Si tratta di una questione importante e in crescita ma intende ascoltare il parere di tutte le parti prima di giungere a una decisione. Di conseguenza, non è stata presa alcuna decisione, ma sarà avviata una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi". (ANSA).