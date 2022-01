La voglia di sei e l'attesa per due: il 2022 del Milan parte con entusiasmo

Che il 2022 del Milan sia un anno di ambizione lo si è capito sin dal primissimo giorno. Nonostante Stefano Pioli avesse concesso il Capodanno libero ai suoi giocatori, dopo gli allenamenti consecutivi del 30 e del 31 dicembre, alcuni rossoneri si sono spontaneamente presentati a Milanello e hanno svolto delle sedute aggiuntive a quelle previste dal club.

La voglia di sei

Si tratta, nello specifico di Theo Hernandez, Tomori, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Florenzi e Conti, i quali, come testimoniato da alcuni post social pubblicati nella giornata di ieri, hanno effettuato i loro allenamenti con il sorriso e con tantissima voglia. Deve essere questo, d’altronde, l’atteggiamento giusto per ripartire! Il nuovo anno non cambia le cose, ma può aiutare a rifocillare le energie fisiche e mentali di una squadra che, nella prima parte di stagione, ha attinto tantissimo dal serbatoio personale per sopperire alle tante difficoltà, ma che, da gennaio a maggio, dovrà gestire al meglio i suoi sforzi per puntare al massimo obiettivo possibile: lo Scudetto.

L'attesa per due

Per farlo, bisognerà cominciare a far punti sin dal primo difficile match contro la Roma del 6 gennaio. E la presenza possibile di Leao e Rebić, oltre a quella del già citato Ibrahimovic, potrebbe sicuramente aiutare la formazione di Pioli in questo intento. I due esterni hanno fino ad oggi effettuato soltanto alcune sedute personalizzate, ma i loro miglioramenti sono costanti e il loro rientro in campo appare sempre più vicino; non è assolutamente escluso, dunque, che possano tornare per la sfida dell'Epifania. All’entusiasmo dei sei volontari di capodanno e dei due possibili rientranti si aggiungerebbe, così, quello di una piazza tanto desiderosa di un 2022 ricco di ambizione.