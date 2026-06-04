Lavezzi promuove Allegri: "Potrà far salire la squadra a un livello maggiore"

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Ezequiel Lavezzi ha parlato positivamente della scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare a Massimiliano Allegri la panchina del Napoli

Dieci giorni fa Massimiliano Allegri veniva esonerato dal Milan, all'indomani della sconfitta a San Siro contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione in Champions League del club rossonero e dunque il fallimento della stagione. Oggi il tecnico livornese è a un passo dall'essere annunciato come nuovo allenatore del Napoli: serve prima firmare la rescissione di contratto con il Milan con cui era previsto almeno un altro anno di accordo, fino al 30 giugno 2027.

L'ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi è intervenuto nel corso dell'evento Benito Stirpe Live The Dream. Le sue parole, raccolte da Tuttomercatoweb.com, su Massimiliano Allegri come nuovo tecnico: "Credo che il Napoli abbia già un ciclo vincente, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato secondo. Sicuramente se dovessero prendere Allegri potrà fare salire la squadra a un livello ancora maggiore. Ha già vinto campionati in passato, mi auguro che possa farlo anche a Napoli".