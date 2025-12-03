Lazio-Milan, arbitra Guida. Al VAR c'è Pezzuto
MilanNews.it
È stata designata la squadra arbitrale per Lazio-Milan, valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: Mediaset, Infinity
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..."
Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Pellegatti sul "brutto" gioco: “Allegri non sta mettendo le fioriere, ma sta costruendo le fondamenta”
2 Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
Primo Piano
Shevchenko: "Mi piace l'entusiasmo del Milan: servirebbe un centravanti vero. Scudetto? Troppo presto"
Cinema e silenzio stampa per niente: non era rigore. Possibile che ogni partita del Milan diventi caso nazionale?
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com