Lazio-Milan, arbitra Guida. Al VAR c'è Pezzuto

Lazio-Milan, arbitra Guida. Al VAR c'è PezzutoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:40News
di Redazione MilanNews

È stata designata la squadra arbitrale per Lazio-Milan, valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici
IV uomo: Doveri
VAR: Pezzuto
AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: Mediaset, Infinity
Web: MilanNews.it