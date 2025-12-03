Verso Lazio-Milan, non ci sarà la conferenza stampa di Max Allegri
È già giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico di Romal. La squadra rossonera svolgerà l'allenamento di rifinitura al mattino a partire dalle 10.30, mentre la partenza per raggiungere la capitale avverrà nel pomeriggio. Ricordiamo che oggi mister Massimiliano Allegri non parlerà in coferenza stampa.
