Pulisic, oggi l'allenamento decisivo per capire se ci sarà contro la Lazio
MilanNews.it
Il Milan si è allenato ieri mattina a Milanello in vista della gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia: come da programma, Christian Pulisic, che sta smaltendo un affaticamento muscolare, ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. La seduta di questa mattina sarà decisiva per capire se l'attaccante americano sarà o meno a disposizione di Max Allegri per la partita contro i biancocelesti.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: Mediaset, Infinity
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Pellegatti sul "brutto" gioco: “Allegri non sta mettendo le fioriere, ma sta costruendo le fondamenta”
2 Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
Primo Piano
Cinema e silenzio stampa per niente: non era rigore. Possibile che ogni partita del Milan diventi caso nazionale?
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com