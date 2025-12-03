Pulisic, oggi l'allenamento decisivo per capire se ci sarà contro la Lazio

Il Milan si è allenato ieri mattina a Milanello in vista della gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia: come da programma, Christian Pulisic, che sta smaltendo un affaticamento muscolare, ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. La seduta di questa mattina sarà decisiva per capire se l'attaccante americano sarà o meno a disposizione di Max Allegri per la partita contro i biancocelesti.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ora: 21.00

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: Mediaset, Infinity

Web: MilanNews.it