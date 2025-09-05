Le formazioni ufficiali di Italia-Estonia: Kean insieme a Retegui dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Italia-Estonia, la prima da CT per Gennaro Gattuso e sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. Commissario tecnico:Jürgen Henn
Gruppo I, la classifica
1) Norvegia 12 punti (4 gare, +11 differenza reti)
2) Israele 6 punti (3 gare, +1 differenza reti)
3) Italia 3 punti (2 gare, -1 differenza reti)
4) Estonia 3 punti (4 gare, -3 differenza reti)
5) Moldavia 0 punti (3 gare, -8 differenza reti)
