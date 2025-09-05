Le formazioni ufficiali di Ucraina-Francia: Maignan titolare, Rabiot parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Ucraina-Francia: Maignan titolare, Rabiot parte dalla panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50News
di Lorenzo De Angelis

Le formazioni ufficiali di Ucraina-Francia

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarrnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kalyunzhnyi, Yarmolyuk; Hutsuliak, Suadkov, Zubkow; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov. A disposizione: Bushchan, Riznykm Mykhavko, Svatok, Bondar, Mykhaulichenko, Shaparenko, Ocheretko, Voloshyn, Bondarenko, Nazarenko, Vanat. 

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Koné; Doué, Olise, Barcola; Mbappé. Commissario tecnico: Didier Deschamps. A disposizione: Samba, Chevalier, Pavard, Gusto, L.Hernandez, T. Hernandez, Thuram, Rabiot, Akliouche, Thuram, Dembelé, Ekitike. 