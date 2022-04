Le pagelle di Leao: una gara passata a scivolare. Ma cambiare le scarpe?!

MilanNews.it

Il Bologna ferma il Milan e la corsa scudetto resta apertissima a sette giornate dalle fine del campionato. Uno 0-0 che fa male ai rossoneri, incapaci di trovare la via del gol contro un avversario che ha lottato anche nel nome del proprio allenatore. Da Rafal Leao e dalla sua genialità calcistica ci si aspetta sempre il colpo che possa spaccare le partite, ma contro gli emiliani questa scintilla non è mai arrivata. Per la Gazzetta "inizia con scatti ovattati, meno brillante del solito. Quando Pioli lo sposta a destra pare rifiorire, ma è un'illusione". Secondo il Corriere dello Sport "il Leao di un mese fa è solo un ricordo. Stavolta va in campo la versione svagata e svogliata". Tuttosport scrive che "per 45 minuti ricorda quello scostante delle due annate scorse". MilanNews sottolinea un aspetto diverso della sua prestazione: "inizia la partita scivolando, prosegue la partita scivolando. Poi cala il sipario su un’altra prestazione incolore del portoghese che deve essere maggiormente concreto, in tutto". Il Corriere della Sera invece scrive: "Fa e disfa. E poi scivola sempre. Ma cambiare le scarpe?". Infine la valutazione di TMW: "Poco in palla nel primo tempo, aumenta i giri nella ripresa spaziando tra le due corsie laterali e facendosi apprezzare per un paio di suggerimenti".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

MilanNews: 5,5