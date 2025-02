Le pagelle "forza 5" di Theo: Ndoye gli passa costantemente davanti. Non passa una bella serata

vedi letture

Oramai non fa neanche più notizia la prestazione deludente di Theo Hernandez, un vero peccato considerato il valore del giocatore e quello che è stato in grado di dare al Milan nel corso di questi anni. Anche ieri a Bologna il terzino francese ha fatto male, come dimostra l'unanime 5 in pagella che gli è stato assegnato dai principali quotidiani sportivi e non

Il Corriere della Sera commenta la prestazione del 19 rossonero scrivendo: "Sempre alla rincorsa di Ndoye che gli arriva costantemente davanti, pure in occasione del raddoppio". Sulla stessa riga anche quello de La Gazzetta dello Sport: "Attaccato da Ndoye, ogni volta trasmette la sensazione di non essere sicuro e quando avanza non ha più i superpoteri del passato. È... scolastico e per uno come lui non è certo un complimento".

Il Corriere dello Sport scrive invece: "Quando si sgancia poi fatica a tenere il passo di Ndoye e si nota che è frenato da questa preoccupazione", con Tuttosport che invece chiude questa sfilza di 5 con: "Di lotta, più che di governo. Non passa una serata serena contro Ndoye".