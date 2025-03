Le statistiche all'intervallo di Lecce-Milan: rossoneri avanti in ogni dato, sotto nel punteggio

Il Milan è sotto all'intervallo contro il Lecce: ennesima partita in cui sembra accanirsi tutto contro i rossoneri. Oggi l'atteggiamento era stato buono e anche la reazione al gol c'è stata: cosa invece è rimasto costante è un errore sciocco che ha portato al gol i pugliesi. Ai rossoneri sono stati anche annullati due gol per fuorigioco dal Var per offside di pochi centimetri.

Le statistiche di metà tempo raccontano di un predominio rossonero che però non è riuscito a fare la cosa più importante: segnare. Gli expected goals rossoneri arrivano a 0.91, quelli del Lecce a 0.62. I tiri in porta sono 6-2 in favore del Diavolo. Il possesso palla è il dato di gran lunga più eloquente: 77% Milan, 23% Lecce.