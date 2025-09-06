Le statistiche di Luka Modric in Isole Faroe-Croazia

Le statistiche di Luka Modric in Isole Faroe-CroaziaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:36News
di Lorenzo De Angelis

Al 65esimo minuto di Isole Faroe-Croazia, sfida vinta dai Vatreni per 0 a 1 grazie alla rete al 31esimo di Kramaric, ha fatto il suo ingresso in campo Luka Modric. Il centrocampista del Milan ha dunque giocato per 25 minuti più recupero, per un totale di 29. 

Di seguito le statistiche più importanti della parita di Luka Modric in Isole Faroe-Croazia riportate dal portale Sofascore

Minuti giocati: 25
Tocchi: 38 
Passaggi precisi: 29/30 (97%)
Passaggi chiave: 1
Cross (prec.): 3 (1)
Passaggi lunghi (prec.): 2 (2)
Tiri in porta: 0
Duelli a terra (vinti): 2 (2)
Duelli aerei (vinti) 2 (1)
Valutazione totale: 7