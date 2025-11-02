Leao a DAZN: "Sono a disposizione della squadra: l'importante erano i punti"

vedi letture

Rafael Leao ha parlato a DAZN al termine di Milan-Roma 1-0. Le sue dichiarazioni integrali.

Sulla partita: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”.

Sul ruolo: “Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.

Il rigore di Maignan: “È stato bravo sì”.