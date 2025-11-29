Leao a Sky: "Fikayo fa quel cross anche in allenamento. Sognare è gratis ma è lunga"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante rossonero che ha deciso con un gol la partita vinta dal Milan contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Ti inizi a muovere da 9?

"Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono: il cross di Fikayo è una cosa che facciamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti"

Atmosfera diversa, si può vincere lo Scudetto?

"Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile"

Un giudizio su Allegri?

"Allegri è un vincente, ha vinto qua al Milan. Ha l'esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina: Ruben e Samuele hanno aiutato con la stessa voglia di chi è partito dall'inizio"

Sogni?

"Sognare è gratis ma è lunga. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia che è un obiettivo"