Leao: "Cerco sempre di aiutare quelli che arrivano, di fare capire loro che qui in ogni momento devi dare il meglio di te: qui conta solo alzare trofei"

Rafa Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato una intervista da Singapore riportata da La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ti senti leader? "Il leader è colui che aiuta la squadra a vincere in campo. Io voglio fare questo. Sul campo. Sono al Milan da qualche anno, conosco il club e la pressione che c'è qua. Cerco sempre di aiutare quelli che arrivano, di fare capire loro che qui in ogni momento devi dare il meglio di te perché in una società grande come il Milan conta solo alzare trofei".

MAX SI ASPETTA ALLEGRI LEADER

Nella giornata di domani il Milan scenderà in campo a Singapore per il primo test della sua pre-season con l'Arsenal. Ovviamente le gambe saranno ancora pesanti, e molti degli schemi provati nel corso di queste settimane di lavoro non saranno stati assimilati al 100%, ma Max Allegri si aspetta una prova importante dai suoi calciatori, soprattutto da uno in particolare.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Allegri si aspetta già Rafa leader", anche perché non c'è tempo da perdere se in questa stagione si vuole compiere il definitivo salto di qualità. Che sia un amichevole o meno c'è bisogno di andare subito al 110%, anche perché il tecnico rossonero è sempre più convinto che il portoghese sia pronto a trascinare i rossoneri, un po' come fatto l'anno dello scudetto.