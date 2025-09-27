Leao come sta? Quanta autonomia ha? Allegri conferma le news delle ultime ore

MilanNews.it
Oggi alle 12:18
di Antonello Gioia

Mister Massimiliano Allegri ha parlato parola dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani sera contro il Napoli. A San Siro arriva la capolista allenata da Antonio Conte per il primo vero scontro al vertice della stagione. I rossoneri ritrovano Rafa Leao, con Allegri che a breve darà informazioni più precise.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Leao come sta?

"È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao.

Quanto può giocare Leao?

"Quanta autonomia ha non lo so, è 45 giorni che è fermo, nel senso che ha fatto lavori differenziati. Non dobbiamo pensare al risultato di domani, dobbiamo pensare a giocare una partita bella e importante, sarà un test di crescita contro la squadra campione d'Italia".

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.