"Se domani perdiamo poi dicono che Allegri non si è più evoluto". Il mister precisa: "Conta il risultato. Ci saranno partite che vinceremo 1-0, spero tante"

Mister Massimiliano Allegri ha parlato parola dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani sera contro il Napoli. A San Siro arriva la capolista allenata da Antonio Conte per il primo vero scontro al vertice della stagione. I rossoneri ritrovano Rafa Leao, con Allegri che a breve darà informazioni più precise.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Alcuni dicono che si è evoluto: come si mantiene l'equilibrio sui giudizi su di lei?

"Io batto molto questo tasto dell'equilibrio. Il calcio è opinabile e la percezione è quella che fa cambiare la valutazione sul lavoro di uno un anno e poi il lavoro di uno l'anno dopo. Conta il risultato. Ci saranno partite che vinceremo 1-0, spero tante, ci saranno partite che vinceremo 2-0, 3-2. L'importante è che la squadra mantenga la sua fisionomia".

Allegri si è evoluto in questo anno sabbatico? O è lo stesso Allegri di sempre?

"Nell'anno in cui sono stato fermo ho visto tante partite. Per questo ci vuole l'equilibrio, domani la partita va male, speriamo di no, e Allegri non è più evoluto. Poi ci sono partite in cui giochi bene, partite in cui fa gol, partite sporche. Ci saranno partite in cui non riesci a giocare ma devi portare a casa il risultato: non puoi portare a casa sempre il risultato con partite pulite, in una stagione 7-8 partite le devi vincere sporche. Bisogna essere pronti anche a questo".