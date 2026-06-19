Leao e un futuro da decifrare: i prossimi passi

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Da capire il futuro di Rafa Leao. Come spiega il Corriere dello Sport, il 27enne avrà colloqui con Ruben Amorim nei prossimi giorni

Il Milan guarda avanti con la volontà di costruire una squadra capace di aprire un nuovo ciclo vincente. Per raggiungere questo obiettivo, la proprietà ha scelto Ruben Amorim, tecnico che incarna le idee del nuovo progetto rossonero.

Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti e risultati poco soddisfacenti, la società ha deciso di dare una svolta significativa alla propria strategia. L'obiettivo è creare una realtà più solida e competitiva. Amorim arriva dopo l'esperienza al Manchester United.

Sarà necessario affrontarlo con equilibrio e pazienza. La crescita della squadra richiederà tempo e una costante fiducia nel lavoro quotidiano. Intensità, pressing e ricerca del gioco offensivo saranno le fondamenta della nuova gestione tecnica. Il campo offrirà le risposte più importanti. Amorim avrà il compito di restituire entusiasmo, identità e ambizione a tutto l'ambiente Milan.

Da capire intanto il futuro di Rafa Leao. Come spiega il Corriere dello Sport, il 27enne avrà colloqui con Ruben Amorim nei prossimi giorni, ci sarà un tentativo di ricucire lo strappo ma difficilmente Leao resterà in rossonero. Il giocatore si è esposto troppo, e vuole a tutti i costi un’avventura in Premier League o in Liga. Il Diavolo per fare mercato potrebbe cederlo ugualmente e investire il ricavato per la campagna acquisti.