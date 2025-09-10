Leao: "Infortunio? Sto lavorando per tornare il prima possibile, ma è una lesione per la quale non posso prendere rischi.."
Rafa Leao è stato chiamato per ricevere il premio Fair Play questa sera all'evento Premio Gentleman 2024/2025, Una volta salito sul palco, il portoghese del Milan ha parlato così davanti a tutti i presenti:
Sul premio
“Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto".
Le condizioni fisiche
"Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi".
Il ruolo
"Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.
