Leao: "Infortunio? Sto lavorando per tornare il prima possibile, ma è una lesione per la quale non posso prendere rischi.."MilanNews.it
Oggi alle 21:40News
di Niccolò Crespi

Rafa Leao è stato chiamato per ricevere il premio Fair Play questa sera all'evento Premio Gentleman 2024/2025, Una volta salito sul palco, il portoghese del Milan ha parlato così davanti a tutti i presenti:

Sul premio

“Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto".

Le condizioni fisiche

"Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi".

Il ruolo

"Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.