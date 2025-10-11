Leao parte dalla panchina in Portogallo-Irlanda: le formazioni ufficiali

di Lorenzo De Angelis

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Portogallo-Irlanda, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. 

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Dalot, Inacio, Dias, Mendes; Vitinha, Ruben Neves; B. Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo. A disposizione: Sà, Rui Silva, A. Silva, Veiga, Nunes, Semedo, Palhinha, Leao, Ramos, Gonçalves, Trincao, Conceiçao. CT: Roberto Martinez

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Cullen, Columby, Manning; Ebosele, Ogbene; Ferguson. A disposizione: Bazunu, Travers, Egan, Dunne, Azaz, Ferry, Taylor, McAteer, Smallbone, Johnston, Parrot, Idah. CT; Heimir Hallgrimsson 