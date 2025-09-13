Leao rientra col Napoli? Vorrebbe dire 42 giorni dopo l'infortunio di Milan-Bari

In conferenza stampa Max Allegri è stato chiaro sull'infortunio di Rafael Leao: "Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso".

Dopo l'infortunio sofferto durante Milan-Bari dal club sono arrivate rassicurazioni su come il portoghese sarebbe stato valutato giorno per giorno e avrebbe puntato addirittura la trasferta di Lecce prima della sosta. Leao però non ha giocato al Via del Mare e stando a quanto dice Allegri non lo farà né in questo weekend e né il prossimo, puntando così al rientro per Milan-Napoli del 28 settembre: dovesse essere effettivamente così sarebbero passati 42 giorni, praticamente un mese e mezzo, da Milan-Bari del 17 agosto.