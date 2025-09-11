Leao spinge per il Bologna: il portoghese prosegue col lavoro personalizzato

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao sta procedendo nei suoi allenamenti personalizzati - anche ieri ha svolto una seduta in solitaria con terapie ed esercizi specifici - alla ricerca del completo e totale recupero dall'infortunio al polpaccio subito il 17 agosto scorso durante Milan-Bari: non si registrano intoppi di grossa natura. Starà poi a Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, decidere se portarlo comunque in panchina per Milan-Bologna o se preservarlo ancora per un'altra settimana.

Tutto, in generale, sarà fatto in nome della massima cautela: non si vuole rischiare nulla. Se il portoghese non sarà ancora pronto al 100% per scendere in campo, come è ad oggi la realtà dei fatti, non sarà convocato e il suo processo di recupero sarà orientato verso Udinese-Milan del 20 settembre.