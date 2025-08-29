LEC-MIL (0-0): un altro gol annullato al Milan, Gimenez segna ma in fuorigioco

Oggi alle 22:12
di Niccolò Crespi

Un Milan davvero sfortunato che si vede annullare un altro gol, dopo quello di Gabbia. Si era sbloccato Gimenez, ma in posizione di fuorigioco millimetrico, la solita "fortuna" Del Milan insomma. Si resta sullo 0-0.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri. 