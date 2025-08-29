LEC-MIL (0-1): questa volta è buono!! Loftus-Cheek sblocca la partita

GOLLLL!!! Il Milan sblocca finalmente la partita! Gol di Loftus-Cheek su colpo di testa grazie ad un cross meraviglioso, dolce di Luka Modric direttamente da calcio di punizione. Il Milan passa in vantaggio con merito dopo aver sfiorato già due volte la rete.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri. 