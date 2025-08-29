LEC-MIL (0-1): questa volta è buono!! Loftus-Cheek sblocca la partita
GOLLLL!!! Il Milan sblocca finalmente la partita! Gol di Loftus-Cheek su colpo di testa grazie ad un cross meraviglioso, dolce di Luka Modric direttamente da calcio di punizione. Il Milan passa in vantaggio con merito dopo aver sfiorato già due volte la rete.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan