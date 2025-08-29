LEC-MIL (0-2): Pulisic!! Il Milan raddoppia a Lecce

Oggi alle 22:38News
di Niccolò Crespi

Il Milan segna anche il secondo gol! Questa volta è Christian Pulisic a raddoppiare a Lecce all'85'. Lancio lungo con Gimenez che è bravo a duellare con Gaspar. Il messicano è fortunato nel rimpallo, con la palla che capita a Pulisic bravo a involarsi verso la porta avversaria e a battere Falcone per il 2-0.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri. 